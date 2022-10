Zum 24. Mal beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde an der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ des Vereins „ Geschenke der Hoffnung“. Seit 1996 erleben Kinder in Osteuropa und anderen Ländern dadurch, wie Glaube, Hoffnung und Liebe durch einen Schuhkarton für sie greifbar wird. Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter jetzt-mitpacken.de bestellen. Auch im Pfarramt sind bedruckte Kartons kostenfrei erhältlich.

Das Päckchen kann mit Geschenken für ein Kind (Junge/Mädchen in den Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre) gefüllt werden. Gebeten wird, das vorgefertigte Etikett zu benutzen, um die Schuhkartons zu kennzeichnen. Abgedruckt sind diese in den in Geschäften und Banken ausliegenden Flyern.

Passende Geschenke sind unter anderem Spielzeug, Süßigkeiten, Hygieneartikel oder Schulmaterialien sowie „Wow“-Geschenke wie zum Beispiel ein Fußball, eine Puppe oder ein Kuscheltier.

Um alle Kosten zu decken, wäre eine Geldspende in Höhe von zehn Euro sehr schön.

Abgabestellen im Gemeindegebiet sind neben dem evangelischen Pfarramt (Dienstag von 16 bis 18 Uhr und Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10 bis 12 Uhr), das Geschäft „Drehpunkt“ in der Bahnhofstraße 36. Eigens zur Abgabe eingerichtete Termine sind im Gemeindehaus Redwitz in der Bahnhofstraße 34 am Freitag, 4. November (16 bis 19 Uhr), Samstag, 5. November (9 bis 12 Uhr), Freitag, 11. November (16 bis 19 Uhr), Samstag, 12. November (9 bis 12 Uhr), Montag, 14. November (6 bis 19 Uhr) und Dienstag, 15. November, (9 bis 12 Uhr).

Eine weitere Abgabestelle befindet sich im Lichtenfelser Rathaus im Zimmer des Bürgerservice (jeweils Montag bis Mittwoch, 7.30 bis 17 Uhr, Donnerstag, 7.30 bis 18 Uhr, und Freitag, 7.30 bis 12 Uhr. che