Zwei Jahre hintereinander mussten die Bevölkerung von Lichtenfels und Umgebung auf das beliebte Schützenfest und die Schützen auf das Königsessen verzichten. Jetzt war es wieder so weit.

Der Erste Schützenmeister Erwin Kalb konnte unter den zahlreichen Ehrengästen Landrat Christian Meißner , seinen Stellvertreter Helmut Fischer , den Dritten Bürgermeister Mathias Söllner sowie die Ehrenschützenmeister Alfred Brandmeier und Siegfried Jäkel begrüßen. Ein besonderer Gruß galt natürlich dem Königshaus mit dem vierfachen Schützenkönig Walter Knöferl (1985, 1991, 2013 und 2022), dem Ersten Ritter Andreas Osterlänger und dem Zweiten Ritter Siegfried Hild, das zu dem Festabend eingeladen hatte.

An dem festlichen Abend standen zahlreiche Ehrungen sowohl für hervorragende sportliche Leistungen als auch für herausragende gesellschaftliche Verdienste an. So zeichnete der Sportleiter Christian Thiel die Sieger der Vereinsmeisterschaft in den verschiedenen Disziplinen aus.

Der Bezirksschützenmeister Alexander Hummel würdigte die Verdienste des langjährigen Schatzmeisters Robert Gack und des langjährigen Schriftführers Peter Hoja um das bayerische Schützenwesen mit der Überreichung des vom Herzog Franz von Bayern gestifteten Protektorabzeichens in Silber.

An den Ehrungsteil schloss sich als abschließender Höhepunkt der traditionelle Gänsemarsch zu Ehren des Königshauses an. Auf die Kommandos des Platzmeisters Dieter Brandmeier und unter Assistenz von Jakob Fuchs mussten die Schützen durch die Tischreihen marschieren und sich jeweils vor dem Königshaus verbeugen. thi