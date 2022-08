„ Für den Frieden! Gegen einen neuen Rüstungswettlauf ! Die Waffen müssen endlich schweigen!“ Auf dieses aktuelle Motto wies der Lichtenfelser DGB-Kreisverband anlässlich des Antikriegstags 2022 hin.

Seit 1957 werde am 1. September auch in der Region von Gewerkschaftern an die Schrecken der beiden Weltkriege sowie an die schrecklichen Folgen von Krieg, Gewalt und Fanatismus erinnert, so DGB-Regionalvorsitzender Mathias Eckardt. Die Gewerkschaften stünden für Frieden, Demokratie und Freiheit. Der Antikriegstag 2022 sei ein besonderer Tag der Mahnung und des Erinnerns, stellte DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner heraus. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 habe ein bestialischer Krieg auch in unserer Region unermessliches Leid über die Menschen gebracht. Die hiesigen Gewerkschaften wollen die Erinnerung an die zahllosen Opfer des Wahnsinns wachhalten und die besondere Verantwortung für den Frieden unterstreichen.

Jeder Krieg, betonte Organisationssekretär Bastian Sauer, sei ein Angriff auf die Menschheit. Mit dem brutalen und völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine wiederhole sich ein Irrsinn, der nur von Despoten ausgehen könne.

Bereits seit mehr als 20 Jahren, so wurde in der Diskussion angesprochen, verfolge Russlands autokratisches Regime militärische Konflikte mit hundertausenden Opfern. Putin wolle in die Geschichtsbücher eingehen. Dies werde er im gleichen Zug mit anderen Diktatoren, die für Massenmorde stehen. Kopfschütteln erzeugte, dass ein ehemaliger Kanzler sowie Politiker von links und rechts die Stange halten.

Die Folgen, so Heinz Gärtner, spürten auch die Menschen in unserer Region mit Kriegs-flüchtlingen, hohen Energiekosten und der Angst vor einer weiteren Eskalation. Es sei keine Lösung, Ukrainer allein stehen zu lassen in der Hoffnung, der Despot würde wieder billiges Gas durchlassen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hätten europäische Demokratien die Nationalsozialisten zunächst gewähren lassen, bevor sie einsahen, dass sie selbst im Blickwinkel des Irrsinns standen.

Die Gewerkschaften setzten sich für eine kooperativ ausgerichtete Sicherheitspolitik ein, führte Mathias Eckardt aus, die über militärische Friedenssicherung hinausgehe. Bereits jetzt sollte für den Frieden geplant und demokratische Initiativen gegen eine Oligarchie gefördert werden. Dies gelte auch für die Gewerkschaftsbewegung in Russland. Es gebe einzelne Gewerkschaften, die gegen den Krieg eingestellt seien. Der größte Dachverband sei aber vom Regime korrumpiert. red