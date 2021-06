Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr betankte ein Unbekannter seinen Pkw an einer Tankstelle in der Hauptstraße mit knapp 20 Liter Superbenzin im Wert von 30 Euro und fuhr anschließend davon, ohne die Tankschuld zu begleichen. Sachdienliche Hinweise zum Tankbetrüger erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0.

Unbekannter lockerte Radmuttern

Als eine 82-Jährige am Samstag gegen 11 Uhr mit ihrem Mercedes von ihrem Wohnanwesen in der Theodor-Heuss-Straße losfuhr, bemerkte sie ein seltsames Geräusch und stellte ihr Auto vorsorglich wieder auf dem Parkplatz ab. Am darauffolgenden Montag brachte sie es in eine Werkstatt, wo schließlich nach dem Entfernen der Radabdeckungen festgestellt wurde, dass sämtliche Radmuttern ihres linken Vorderrades von einem unbekannten Täter gelockert wurden und drei inzwischen gänzlich fehlten. Glücklicherweise war kein Schaden entstanden. Als Tatzeitraum konnte die Pensionistin Freitag bis Samstag, 11 Uhr, eingrenzen. Wer hat in dieser Zeit entsprechende Beobachtungen im Bereich der Theodor-Heuss-Straße gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels . pol