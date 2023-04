Die Klinik für Psychiatrie , Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirksklinikum Obermain – Kutzenberg , lädt am Samstag, 29. April, um 14 Uhr zum Kutzenberger Gesundheitsforum in den Festsaal des Klinikums ein. Einlass ist um 13 Uhr.

„ Burnout “ (Ausgebranntsein) hat sich als ein Schlagwort für eine chronische Überforderung am Arbeitsplatz eingebürgert, die zu depressiven Zuständen oder psychosomatischen Störungen führt. Nedal Al-Khatib, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie , Psychotherapie und Psychosomatik , wird nicht nur die Entstehungsbedingungen von „ Burnout “, die diagnostischen Möglichkeiten und die Verlaufsdynamik (jahrelange Entwicklung) beleuchten.

Persönliche Vorbeugung

Er wird auch Empfehlungen zur persönlichen Vorbeugung geben und therapeutische Möglichkeiten vorstellen, die ambulant, teilstationär oder stationär im Klinikum vorgehalten werden.

„ Burnout “ hat eine gute Prognose, wenn es rechtzeitig und fachgerecht behandelt wird. Nach dem Vortrag beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Wenn alle Sitzplätze belegt sind, ist leider kein weiterer Zutritt möglich. red