Im Festgottesdienst am Dreikönigstag konnte Dekan Pfarrer Lars Rebhan mit zwei Sternsingergruppen in die gut gefüllte Laurenzikirche (mit 2 G-Regel) einziehen. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ stand der Gottesdienst zur Sternsingeraktion. Dabei erklärten drei „Könige“ die Gaben der Weisen aus dem Morgenland – Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch bei Kyrie und Fürbitten beteiligten sich die Sternsingerinnen und Sternsinger.

Am Ende des Gottesdienstes wurden Kreide, der Stern, Weihrauch und die Segenpäckchen von Pfarrer Rebhan gesegnet. Auch die Sternsinger erhielten den besonderen Segen für ihre Aufgabe. Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Gruppen durch Lettenreuth und Oberreuth, um an festgelegten Orten die Botschaft zu verkünden und den Segen zuzusprechen. Es wurden an alle Haushalte Segenspäckchen verteilt mit der Bitte um Spenden für die Projekte des Kindermissionswerks. Herzlicher Dank erging an die beteiligten Kinder und Jugendlichen, an das Organisationsteam und alle Spenderinnen und Spender. hh