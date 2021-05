Was braucht mein Körper in der Schwangerschaft, um mich und mein Kind optimal zu versorgen? Muss ich jetzt für zwei essen? Welche Lebensmittel sollte ich vermeiden? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es im kostenlosen Online-Seminar mit Diätassistentin Ulrike Umlauft. Das Online-Seminar „Ernährung in der Schwangerschaft“ findet am Dienstag, 18. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen unter www.aelf-co.bayern.de/ernaehrung oder bei Marianne Rebelein, Telefon 09561/7691136 bzw. per E-Mail an marianne.rebelein@aelf-co.bayern.de beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg. red