Eine prägende Persönlichkeit aus Burgkunstadt hatte allen Grund zum Feiern, denn die „ Ehrenbürgerin “ und frühere 2. Bürgermeisterin Gerlinde Konrad konnte ihren 80. Geburtstag begehen. Verständlich, dass bei der engagierten Mitbürgerin die Gratulanten in großer Zahl aufmarschierten.

Es waren Kriegsjahre, als Gerlinde Konrad am 25. August 1942 als Tochter des Kiesgrubenbesitzer-Ehepaares Kunigunda und Konrad Groh geboren wurde. Wie zur damaligen Zeit üblich, folgte dem Schulbesuch eine Ausbildung. Konrad entschied für eine berufliche Laufbahn in Hauswirtschaft und Kinderpflege an der Berufsfachschule St. Kunigund in Vierzehnheiligen sowie anschließend zu einem „Sozialen Jahr“.

Später wandte sie sich neuen beruflichen Herausforderungen als Angestellte in der Firma Baur in Burgkunstadt zu. Nach einem langen Berufsleben trat sie in den wohlverdienten Ruhestand. Aber gerade diese Zeit hatte nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihren früheren Arbeitskollegen eine starke Prägung hinterlassen, sodass sich Gerlinde Konrad mit viel persönlichem Engagement bemühte, diese Verbindungen nicht abreißen zu lassen.

Auch politisch aktiv

Obwohl sie auch in der Familie der Mittelpunkt war und ist, fand sie immer noch ausreichend Zeit, um sich ehrenamtlichen und gemeinnützigen Aufgaben zuzuwenden, denn die Mitmenschen lagen ihr stets am Herzen.

So hält sie seit Jahrzehnten dem SPD-Ortsverein von Burgkunstadt die Treue, wirkte frühzeitig auch bei der Gründung einer der SPD-Frauengruppe ( Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen ) in der Schuhstadt mit und war zudem bereit, deren Vorsitz für zwei Jahrzehnte zu übernehmen. Außerdem gehörte Gerlinde Konrad viele Jahre dem SPD-Unterbezirk und dem SPD-Kreisverband Lichtenfels als Vorstandsmitglied beziehungsweise Kreisfrauenvertreterin an.

Bereits 1978 wurde sie in den Stadtrat von Burgkunstadt gewählt und war fast zwanzig Jahre die einzige Frau in diesem Gremium. Ganz besonders freute sie sich jedoch darüber, als sie 2002 einstimmig zur 3. und nach den Kommunalwahlen 2008 zur 2. Bürgermeisterin gewählt wurde.

Besonders verbunden war fast die gesamte Familie Konrad dem Arbeiterwohlfahrt-Ortsverein von Burgkunstadt . Konrad gehörte darüber hinaus viele Jahre dem Sozialhilfe-Ausschuss des Landkreises Lichtenfels an und war in Betreuungsaufgaben für Regens Wagner tätig. Außerdem wirkte sie acht Jahre als Schöffin am Amtsgericht Lichtenfels . Zudem fühlte sich die Jubilarin stets den Vereinen der Schuhstadt verbunden, wobei zur ihren beliebtesten Hobbys immer das Schwimmen und das Wandern zählten.

Wertschätzung damals wie heute

Das Wirken von Gerlinde Konrad fand vielfältige öffentliche Würdigungen, zum Beispiel 1996 mit der „Silbernen Bürgermedaille“ und 2002 der „Goldene Bürgermedaille“, die beide von ihrer Heimatstadt Burgkunstadt verliehen wurden. 2012 nahm sie vom Bayerischen Staatsminister des Inneren die Verdienstmedaille für eine langjährige Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung im Regierungsgebäude von Bayreuth entgegen.

Gerlinde Konrad feierte ihren 80. Geburtstag so, wie man sie kennt, indem sie alle Angehörigen und Freunde zum einem Weißwurstfrühschoppen in den Landgasthof Zum Anker im Stadtteil Weidnitz einlud. Und diese Gelegenheit nutzen viele; Gerlinde Konrad freute sich über die allgemeine Wertschätzung und bedankte sich herzlich dafür, bevor sie ihren persönlichen Festtag in familiärer Atmosphäre ausklingen ließ. red