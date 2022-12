Dann und wann surfen Polizisten auf der Suche nach Verdächtigen im Internet. Dann und wann landet darum jemand auch wegen Volksverhetzung vor Gericht. Jüngst war dies ein 46-Jähriger aus dem Landkreis. Das, was er via soziale Medien in die Welt setzte, hatte dort auch eine Überschrift, die lautete „Alle Aspekte von Corona sind jüdisch“.

Eigentlich hätte der im Angestelltenverhältnis stehende Mann den gegen ihn ergangenen Strafbefehl akzeptieren und bezahlen können. Dann wäre die Sache mit 3600 Euro ohne Verfahren vom Tisch gewesen. Doch er legte Einspruch ein und das, obwohl er während der Verhandlung weder zum Tatvorwurf noch zu seinen persönlichen Verhältnissen Auskunft geben wollte. „Er wird keine Angaben machen“, erklärte seine Verteidigerin Christina Reißmann gegenüber Richter Matthias Huber und Staatsanwalt Johannes Tränkle. Konkret wurde dem Mittvierziger vorgeworfen, im September 2021 von seinem Account aus etwas gepostet zu haben, das 15 vorwiegend amerikanische Personen jüdischer Abstammung zeigte, die u. a. in Wirtschaft und Gesundheitswesen tätig sind. Dazu zwei Judensterne und eine in englischer Sprache verfasste Überschrift, die übersetzt bedeutete, dass alle Aspekte von Corona jüdisch seien.

Social-Media-Post zur Pandemie

„Sie wollten den Eindruck erwecken, wonach Juden für die Pandemie verantwortlich sind beziehungsweise von ihr profitieren“, befand Tränkle in seinem Plädoyer.

Dass dies die Absicht und die zwangsläufige Deutung des Posts sei, versuchte Reißinger in Zweifel zu ziehen. Ihre Argumentation ging in die Richtung, der Post sei keine Beleidigung des jüdischen Volkes, sondern beziehe sich lediglich auf die 15 benannten Personen. Sie plädierte deshalb auf Freispruch. Wahrgenommen wurde das häufige Lächeln des Angeklagten während der Verhandlung. Es endete aber beispielsweise in dem Moment, als eine Mitarbeiterin seiner Firma in den Zeugenstand trat, die befugt war, Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Mannes zu geben, und von seinem guten Verdienst berichtete. In diesem Zusammenhang äußerte sich der Angeklagte letztlich doch und wies darauf hin, dass er ja auch für ein Kind aufkommen müsse. Ansonsten schwieg er.

„Geeignet, Hass zu schüren“

Für den Polizeibeamten , der eigener Aussage zufolge „im Rahmen der üblichen Internetrecherche im Sinne des Staatsschutzes“ tätig war, bestand wenig Zweifel an der dem Angeklagten vorgeworfenen Kernaussage, wonach die „jüdische Bevölkerung Nutznießer oder Auslöser von Corona“ sei. Mit Verurteilungen hatte der Angeklagte noch nichts zu tun, mit dem Gericht an sich schon. Tatsächlich, das brachte Tränkle zur Sprache, gab es mal einen Verstoß gegen den Strafgesetzbuch-Paragraphen 86 a, also gegen das Verbot des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Für Tränkle war in dessen Plädoyer „der Tatnachweis geführt“, auch darum, „weil die Überschrift als Blickfänger wirkte“. Er forderte eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro , was nun 1800 Euro über dem lag, was im Strafbefehl stand und längst hätte bezahlt sein können.

Richter Huber verhängte schließlich eine Geldstrafe über 6300 Euro . „Es ging um nichts anderes, als um darzustellen, dass Juden an Covid schuldig sind. Das ist geeignet, um Hass gegen jüdische Personen zu schüren“, begründete er den Urteilsspruch.