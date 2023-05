Gärtenroth — Es gibt Mitmenschen , die kommen ganz einfach sympathisch rüber. Dazu gehört mit Sicherheit der Gärtenrother Mitbürger Gerhard Sterzer. Deshalb waren auch zahlreiche Gratulanten zu ihm gekommen, um zu seinem 85. Geburtstag zu gratulieren.

Noch nicht lange ist es her, dass man um die Gesundheit des Jubilars sehr bangen musste, präsentierte er sich zu diesem Anlass so lebensbejahend, wie man ihn immer schon kannte. Gerhard Sterzer ist ein waschechter Gärtenrother und hat nach seiner Schulzeit das Handwerk des Schneiders in Kulmbach erlernt. Kein Wunder, hatte sein Vater im elterlichen Haus eine Schneiderei mit drei Mitarbeitern. Auch Maßanzüge für Leute, die etwas betuchter waren, wurden gefertigt. „Mit 60 hat es sich der Vater nochmals anders überlegt und auf einmal hatten wir eine Postdienst-Paketstelle im Haus“, erzählt er rückblickend. Hierbei begann er, Pakete auszufahren bzw. zu nächsten Postdienststellen zu bringen. Selbst einen Sicherheitsschutzschalter habe es gegeben.

So kam es, dass Sterzer Postzusteller geworden ist. Dabei hat er natürlich viele Leute kennengelernt und mit seiner humorvollen Art mochten den „Gärtenröther Postboten“ alle dort, wo er gerade tätig war. Mit Gärtenroth blieb er tief verwachsen, was seine Frau Rosi und seine Töchter Barbara und Claudia auch bestätigen. So gratulierten neben zahlreichen Nachbarn und Freuden der TSV Gärtenroth , die FFW Gärtenroth , der Obst und Gartenbauverein Gärtenroth , die evangelische Pfarrei Gärtenroth und der VdK-Ortsverband Mainroth. Seitens der Stadt gratulierte 2. Bürgermeisterin Susanne Bock von Wülfingen und wünschte ihm viel Gesundheit und einen weiteren angenehmen Lebensabend. Ihr kommt doch in 15 Jahren wieder, fragte er noch so wie nebenbei – Gerhard Sterzer eben.