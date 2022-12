Nach zwei Jahren Corona-Pause sind die Schützen im Schützenhaus zusammengekommen, um nicht nur eine Weihnachtsfeier zu veranstalten, sondern auch um traditionell die Gewinner des Stroh- und Abschießens (Adventschießen) bekanntzugeben.

Vor der Preisverteilung fand das Nikolaus-Gaudi-Schießen statt. Hier mussten die knapp 30 Teilnehmer auf eine Motiv-Scheibe fünf Schuss abgeben. Die Wertung wurde ausgelost. Der erste Preis ging hier an Heidrun Rebhan.

Anschließend erwarteten alle gespannt die Preisverteilung des Abschießens. Auf der Meisterscheibe war Michael Schnapp mit 85,6 Ringen und auf der Glückscheibe Tonda Schwenzfeier mit einem 86,7-Teiler am treffsichersten. Die zweiten Plätze belegten umgekehrt ebenfalls die beiden Jungschützen. Auf den dritten Rang kam jeweils Matteo Wendel. In der Schützenklasse war auf der Meisterscheibe Gerd Dressel mit 104,6 Ringen am erfolgreichsten. Der zweite Platz ging an Reiner Scholz mit 104,1 Ringen und der dritte Platz an Siegfried Bärnreuther mit 103,0 Ringen.

Neuer Strohkönig

Bei der Glücksscheibe dominierte Franz Wachter. Er holte sich Platz eins mit einem 3,7- Teiler. Platz zwei ging an Siegfried Bärnreuther mit einem 6,9-Teiler und Platz drei an Helmut Schmidt mit einem 7,1-Teiler.

Den ersten Platz auf der Adventsscheibe sicherte sich Werner Kluge mit einem 45,8-Teiler. Platz zwei belegte Gerd Dressel (66,8-Teiler) und Platz drei Reiner Scholz (81,5-Teiler).

Als Strohkönig 2022 kürte der Nikolaus Gerd Dressel (59,9-Teiler) vor Reiner Scholz (66-Teiler) auf Platz zwei und Siegfried Bärnreuther (72,8-Teiler) auf Platz drei. che