Eine echte Überraschung hatte die Vorsitzende Miriam Motschmann für den langjährigen Ersten Vorsitzenden Georg Storath parat: Bei der Jahreshauptversammlung in der Frankenakademie auf Schloss Schney wurde er zum ersten Ehrenvorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels /Main – Gefahrenschutzzug (GSZ) ernannt. Außerdem standen zahlreiche Ernennungen von Führungsdienstgraden und die Tätigkeitsberichte der Kommandanten auf dem Programm.

Bei 159 Diensten, Übungen, Einsätzen und sonstigen Aktivitäten leisteten die Aktiven des Gefahrenschutzzuges über 4000 Stunden ehrenamtlich zum Wohl der Bevölkerung und der Umwelt.

Die Stundenbesten Fabian Hoffmann mit 243, Jürgen Werthmann mit 246 sowie Thomas Rostalski mit 285 Dienststunden bekamen ein Präsent überreicht. Anschließend wurden Fabian Hoffmann zum Feuerwehrmann und Mario Meußer und Christoph Ebertz zu Hauptfeuerwehrmänner ernannt. Die beiden Kommandanten dankten Oliver Schardt für die vielen Jahre zunächst als Stellvertreter und dann als Kommandant. Schardt ist seit Januar 2023 neuer Kreisbrandinspektor .

Eine besondere Ehre wurde Georg Storath zuteil. Vorsitzende Miriam Motschmann ernannte ihn für seine besonderen Dienst und sein langjähriges Engagement zum Ehrenvorsitzenden.

Ehrenkreuz überreicht

Nach 27 Jahre als Erster Vorsitzender legte er 2022 die Geschicke des Vereins in jüngere Hände. In Anerkennung und Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens überreichte KBR Timm Vogler an Georg Storath das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz. gkle