Die erste Genusswanderung in diesem Jahr führt am Mittwoch, 16. Juni, vom Brunnenhaus in Schönbrunn entlang des Mains nach Nedensdorf. Dort wird bei einem Picknick am Dorfplatz direkt am Main eine frisch geräucherte Forelle serviert. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Brunnenhaus in Schönbrunn , Brunnenstraße. Eine Anmeldung ist beim Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein unter Telefon 09573/33120 bis 15. Juni möglich. red