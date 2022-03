Weiterhin gemeinsam für den Frieden beten – unter diesem Anliegen laden die katholischen Kirchengemeinden Redwitz und Marktgraitz und die evangelischen Kirchengemeinden Redwitz und Obristfeld ein. Am Freitag, 11. März, 19 Uhr, findet das zweite ökumenische Friedensgebet in der katholischen Kirche St. Michael in Redwitz statt: Zeit für Stille und Aushalten der Fragen und Sorgen, aber auch gemeinsames Beten und Zuversicht. red