In der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres wurden auch herausragende sportliche Leistungen gewürdigt. Bürgermeister Bernhard Storath überreichte den jungen Sportlerinnen und Sportlern voller Stolz die entsprechenden Urkunden und würdigte ihre Erfolge.

Ausgezeichnet wurde Jakob Zenk, der im Ju-Jutsu bei der bayerischen Meisterschaft im Duo U16, bei der süddeutschen Meisterschaft in Amberg im Duo U16 und bei der deutschen Schülermeisterschaft in Waghäusel im Duo U16 jeweils auf den ersten Platz kam.

Geehrt wurde auch Jakob Lurtz; er erreichte im Ju-Jutsu bei der bayerischen Meisterschaft in München im Duo U16, bei der süddeutschen Meisterschaft in Amberg im Duo U16 und der deutschen Schülermeisterschaft in Waghäusel im Duo U16 jeweils den ersten Platz.

Raphael Zenk errang im Ju-Jutsu bei der bayerischen Meisterschaft in München im Duo U14 den zweiten Platz sowie bei der süddeutschen Meisterschaft in Amberg im Duo U14 und bei der deutschen Schülermeisterschaft in Waghäusel im Duo U14 jeweils den dritten Platz.

Julius Lurtz wurde im Ju-Jutsu bei der bayerischen Meisterschaft in München im Duo U14 Zweiter sowie bei der Süddeutschen Meisterschaft in Amberg im Duo U14 und bei der deutschen Schülermeisterschaft in Waghäusel im Duo U14 jeweils Dritter.

Lukas Lurtz vom TSV Ebensfeld wurde ausgezeichnet für seine Leistungen in der Leichtathletik Altersklasse U18, nämlich den jeweils ersten Platz bei der oberfränkischen Meisterschaft in Bamberg im 200-Meter-Lauf und im Weitsprung .

Alma Link vom TSV Ebensfeld erreichte in der Leichtathletik, Altersklasse W9, den ersten Platz bei der oberfränkischen Meisterschaft im Dreikampf (Lauf/ Weitsprung /Ballwurf).

Maurice Stößel vom TSV Ebensfeld wurde geehrt, weil er in der Leichtathletik, Altersklasse M9, bei der oberfränkischen Meisterschaft im Dreikampf den ersten Platz errang. red