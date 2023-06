Der Vorsitzende Jürgen Zeulner (li.) und sein Stellvertreter Holger Stark (2. v. re.) überreichten in Gegenwart des Bezirksradwanderwarts Ingo Sesselmann (3. v. li.) und des Bezirksvorsitzenden Hans-Werner Schuster (re.) an den Stettener Radwanderwart Edi Meixner (2. v. li.) den Pokal für die größte Teilnehmerzahl und an die erfolgreiche Jugendgruppe des RVC Stetten einen Gutschein für ein Freizeitevent. Foto: Alfred Thieret