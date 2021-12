Mit einer Spende von 500 Euro bedachte zu Weihnachten die Bayernwerk Netz GmbH die evangelische Bücherei in Altenkunstadt . Die Zuwendung erfolgte im Rahmen einer Spendenaktion, die das Unternehmen alljährlich zum Jahresausklang startet und damit Gemeinden bei Projekten aller Art unterstützen möchte.

„Vielfach sind es ehrenamtliche Helfer, freiwillig Engagierte, Vereine und Institutionen, die sich dem gesellschaftlichen Leben in der Region annehmen. Aber auch Einrichtungen wie Büchereien mit ihrem vielfältigen Literaturangebot können das Gemeindeleben bereichern“, erklärte Bayernwerk-Kommunalbetreuer Burkhard Butz, der in den Räumen der Bibliothek im evangelischen Kreuzberg-Gemeindezentrum den symbolischen Scheck überreichte. Mit seiner Weihnachts-Spendenaktion wolle das Unternehmen, das mit rund 2700 Mitarbeitern der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Bayern ist, für das mannigfaltige Engagement Dank sagen und zugleich einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in den bayerischen Kommunen leisten.

„Sie investieren in eine gute Sache, denn unsere Bücherei wird von den Bürgern gut angenommen“, versicherte Ursula Trinkwalter. Laut der Vertrauensfrau des Kirchenvorstands werde man von den 500 Euro neue Bücher für alle Altersgruppen anschaffen. „Unsere Bibliothek ist klein, aber fein. Schön, dass das Bayernwerk auch an uns in Altenkunstadt gedacht hat“, sagte Bürgermeister Robert Hümmer . bkl