Eine Herzensangelegenheit war der innerörtliche Gehweg in Oberreuth für Ersten Bürgermeister Jochen Weber. Bereits seit seiner Zeit als Gemeinderat engagierte er sich seit mehreren Jahren für einen Bau des Gehweges. Jetzt durfte er aufatmen.

Seit der Eingemeindung vor über 40 Jahren wartete Oberreuth auf einen entsprechenden Infrastrukturausbau in der Ortsmitte. Im Mai 2019 gab dann der Michelauer Gemeinderat schließlich grünes Licht für den Bau eines 140 Meter langen Gehwegs mit Absturzsicherung. Mit der Planung der Maßnahme wurde das Planungsbüro Kellner aus Bad Staffelstein betraut und im August 2019 erfolgte die Ausschreibung der Bauleistungen, bei der jedoch keine Angebote eingingen. Nach einer erneuten Ausschreibung wurde der Auftrag an die Firma Asphaltbau Rennsteig vergeben. Aus Kapazitätsgründen bei der Baufirma verzögerte sich jedoch der Beginn der Arbeiten bis März 2021. Da sich die Asphaltdecke der Straße innerhalb des Baustellenbereiches in einem sehr schlechten Zustand befand, beschloss der Gemeinderat , diese gleich mit zu sanieren.

Jetzt erfolgte die Komplettabnahme. Der fertiggestellte Gehweg konnte von offizieller Seite endlich für die Benutzung freigegeben werden. Der Gehweg sorgt mit den Hochbordsteinen in Oberreuth für mehr Sicherheit und wird von Schülern, Senioren mit und ohne Gehhilfe, Wanderern sowie von jungen Eltern mit Kinderwagen gerne angenommen. red