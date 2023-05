In festlichem Rahmen wurde in der Pfarrgemeinde Altenkunstadt die Jubelkommunion gefeiert. Über hundert Jubilarinnen und Jubilare waren in die Mutterkirche ihres Heimatortes gekommen, in der sie einst zur Erstkommunion gegangen waren.

Für jeden Jahrgang wurde vor dem Altar eine Kerze entzündet. In seiner Predigt ging Pater Rufus vor allem auf den Glauben an Jesus ein, durch den alle Menschen auch Geborgenheit finden können, und erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass auch Jesus von einer Wohnung gesprochen habe, allerdings im Himmel. „Gerade wenn Menschen an mich glauben, können wir schon hier auf Erden das Gefühl der Geborgenheit, einfach zu Hause zu sein, erfahren.“ So war es auch der abschließende Wunsch von Pater Rufus, dass alle mit Gott verbunden blieben und dieser sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten möge.

Natürlich wurde auch der weltliche Teil der Jubelkommunion gefeiert, bei dem so manches Erlebnis aus Jugend- und Schulzeiten in Erinnerung gerufen wurde. dr