Vergangene Woche wurde in Ebensfeld ein verendeter Weißstorch aufgefunden. Zur Feststellung der Todesursache ließ das Landratsamt Lichtenfels das Tier am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersuchen.

Dabei stellte man fest, dass das Tier mit der Geflügelpest infiziert war. Diese hochpathogene aviäre Influenza, umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit.

Seit Mitte Oktober vergangenen Jahres gibt es auch in Deutschland wieder vermehrt Funde von infizierten Wildvögeln und in der Folge Einträge bei Geflügel und gehaltenen Vögeln, bislang besonders im Norden Deutschlands. Aber auch in Süddeutschland sind immer häufiger Wildvögel von der Geflügelpest betroffen.

Nach einer Risikobewertung durch den Landkreis Lichtenfels wird jedoch von Restriktionszonen und einer allgemeinen Aufstallungspflicht für Geflügel abgesehen. Die Gefügelbesitzer können also ihre Tiere wie bisher weiter wie gewohnt halten.

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Geflügelpest und insbesondere zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel wurde per Allgemeinverfügung bereits ab dem 10. Dezember verstärkte Schutzmaßnahmen für Geflügelhaltungen im gesamten Landkreis Lichtenfels angeordnet. Sie ist auf der Homepage des Landratsamtes Lichtenfels veröffentlicht.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Wildvögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Enger Kontakt zu kranken oder toten Tieren sollte aber trotzdem vermieden werden, tote Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden.

Die Geflügelpest äußert sich bei Hühnern beispielsweise in Leistungsabfall, Apathie, Atemnot, Schwellungen der Kopfregion, Durchfall und dadurch, dass die Tiere völlig unerwartet sterben. Wer mehrere tote Vögel am selben Ort tot auffindet, wird gebeten, sich beim Veterinäramt unter der Telefonnummer 09571/182301 oder per E-Mail veterinaerwesen@landkreis-lichtenfels. de zu melden. red