Im Landkreis finden in den kommenden Tagen folgende Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag statt.

Samstag, 12. November: Lichtenfels , 17 Uhr, zentrale Gedenkfeier am Kriegerdenkmal ; Isling, im Anschluss an den 18-Uhr-Gottesdienst; Mistelfeld, Treffpunkt für den Schweigemarsch zum Kriegerdenkmal um 18.15 Uhr am Kirchplatz; Kösten, 17.45 Uhr am Ehrenmal, Treffpunkt um 17.30 Uhr am Dorfbrunnen; Schönsreuth, 18.30 Uhr am Ehrenmal, Treffpunkt ist um 18.15 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus; Degendorf, 16.30 Uhr am Kriegerdenkmal ; Trieb, Wortgottesdienst um 17.30 Uhr am Kriegerdenkmal mit Kranzniederlegung und Gedenkrede; Seubelsdorf, 17 Uhr, Treffpunkt 16.45 Uhr an der Schule mit Schweigemarsch zum Kriegerdenkmal ; Klosterlangheim, 17.30 Uhr vor dem Kriegerdenkmal ; Roth, 18 Uhr am Kriegerdenkmal , Treffpunkt für den Schweigemarsch zum Denkmal um 17.45 Uhr an der Kapelle; Reundorf, 19 Uhr Gottesdienst.

Sonntag, 13. November: Schney, 10.30 Uhr, Gottesdienst in der Friedhofskapelle, anschließend Gedenkfeier vor dem Kriegerdenkmal ; Krappenroth, 10 Uhr am Kriegerdenkmal ; Stetten, 10.15 Uhr vor dem Kriegerdenkmal ; Buch am Forst, 9 Uhr vor dem Kriegerdenkmal ; Rothmannsthal, im Anschluss an den 9.45-Uhr-Gottesdienst; Oberwallenstadt, 9 Uhr, Treffen der örtlichen Vereine um 8.45 Uhr am Gasthof Rauch und Gang zur Kapelle, anschl. Gedenken am Ehrenmal; Oberlangheim, 9 Uhr vor dem Kriegerdenkmal .

Dienstag, 15. November:

Unterwallenstadt, im Anschluss an den 18-Uhr-Gottesdienst. red