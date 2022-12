Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg lädt zum Bildungstag für Frauen am Dienstag, 24. Januar, nach Vierzehnheiligen ein.

Der Bildungstag startet um 9.30 Uhr. Um 10 Uhr wird ein Gottesdienst angeboten, der in eine Teepause übergeht. Anschließend startet um 11.30 Uhr der Vortrag von Texterin, Religionspädagogin und Gestaltpädagogin Kathrin Karban-Völkl zum Thema „Das Leben entrümpeln – Gedanken vom Wegwerfen und Behalten“. Nach dem Mittagessen um 12.15 Uhr wird das Thema am Nachmittag gegen 13.30 Uhr noch einmal aufgegriffen. Im Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen bis zum Veranstaltungsende gegen 16.30 Uhr. Im Teilnehmerbeitrag ist der Vortrag, ein Mittagessen, Kaffee und die Busfahrt enthalten.

Wie jedes Jahr ist es möglich, in den Ortschaften in der Region um Gunzendorf, Wattendorf, Stadelhofen in die Busse zuzusteigen. Es wird um Anmeldung bis zum Dienstag, 10. Januar, bei Helene Löhrlein, Telefon 09504/339, Renate Engert, Telefon 09505/7521 oder Sabine Hirsch, Telefon 09545/70710, gebeten. red