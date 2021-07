Die Wallfahrt für Menschen mit Behinderung nach Vierzehnheiligen führte in diesem Jahr wegen Corona deutlich weniger Gläubige in die Wallfahrtsbasilika. Die Katholische Landvolkbewegung Bamberg, die Behindertenseelsorge Bamberg und der Katholische Deutsche Frauenbund Bamberg hatten zu der Messe eingeladen.

Viele Helfer und Angehörige packten mit an und wollten so den behinderten Gläubigen diesen Wallfahrtsgottesdienst ermöglichen. Das Gotteshaus wurde zu einem Ort der Lebensfreude. Musik und Gesang erfreute die Herzen der Pilger und ihrer Begleiter. Der Regens-Wagner-Chor mit einer Instrumentalgruppe aus Burgkunstadt half die Messe musikalisch auszugestalten. An der großen Rieger-Orgel überzeugte Oliver Scharold mit einfühlsamen Variationen. Professor der Theologie, Joachim Kügler aus Weismain und Pfarrer Ewald Thoma aus Dankenfeld zelebrierten den besonderen Gottesdienst.

„Wir sind heute hier in der Basilika versammelt, um wenigstens einmal im Jahr Stärke und Kraft von Gott zu holen. Das tun wir in anderen Gottesdiensten natürlich auch, aber wenn es so einen besonderen Anlass gibt, dann ist es etwas ganz Wichtiges. Solche Traditionen müssen wir pflegen, weil sie uns Kraft geben auf dem Weg durch das Leben. Dass Gott immer bei uns ist, dass er uns hilft durch die Kraft des Geistes, dass er unser Herz öffnet für die Menschen und dass er uns die Augen öffnet für die Welt, darum wollen wir heute beten“, sagte Kügler.

Gebete in Gebärdensprache

Während Martin Zeck die Lesung vortrug, übersetzte Helga Betz sie in die Gebärdensprache. Pastoralreferent Albin Zeck, der für die Hörgeschädigtenseelsorge in der Region zuständig ist, übersetzte die anschließenden Texte und Gebete in die Gebärdensprache. red