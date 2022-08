Musik ist das Metier der Kelbachtaler Blasmusik Prächting seit vielen Jahrzehnten. So wollte man im Rahmen des Ferienprogrammes Kinder dazu einladen, Musikinstrumente mit einfachen Mitteln zu basteln.

Aus Draht, Pappröhren, Kronkorken, Backpapier, einem Gartenschlauch, Perlen, Milchreis und diversen weiteren Utensilien wurden Trommeln, Tamburine, Regenmacher, Panflöten und Schlauchtrompeten gebastelt und die Funktion natürlich auch gleich getestet.

Nachdem schon da alles so gut funktioniert hatte, waren die Kinder natürlich gespannt, auch die echten Musikinstrumente auszuprobieren. Weder vor den großen Instrumenten, wie der Tuba, noch vor dem Schlagzeug hatten die Kinder Angst und natürlich wurde auch die Klarinette ausprobiert, nachdem die arrivierten Musiker eine kurze Kostprobe auf ihrem Instrument gegeben hatten.

So manches Kind hatte schnell seinen ganz eigenen Favoriten gefunden. So werden im September wohl einige neue Jungmusiker auf Blasinstrumenten in Prächting ausgebildet werden. nuz