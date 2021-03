Die Landkreisverwaltung gibt bekannt, dass sich die Müllabfuhrtermine am Karfreitag sowie Ostermontag wie folgt ändern:

Karfreitag : Montag, 29. März, wird bereits am Samstag, 27 März, abgeholt; Dienstag, 30. März, wird bereits am Montag, 29. März, abgeholt; Mittwoch, 31. März, wird bereits am Dienstag, 30. März, abgeholt; Donnerstag, 1. April, wird bereits am Mittwoch, 31. März, abgeholt; Freitag, 2. April, wird bereits am Donnerstag, 1. April, abgeholt.

Ostermontag: Montag, 5. April, wird erst am Dienstag, 6. April, abgeholt; Dienstag, 6. April, wird erst am Mittwoch, 7. April, abgeholt; Mittwoch, 7. April, wird erst am Donnerstag, 8. April, abgeholt; Donnerstag, 8. April, wird erst am Freitag, 9. April, abgeholt; Freitag, 9. April, wird erst am Samstag, 10. April, abgeholt.

Weil die Abfuhr bereits um 6 Uhr beginnt, wird darum gebeten, die Behälter/Wertstoffsäcke rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen. red