Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Freitag, 13 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, ein Metall-tor sowie den Gartenzaun eines Schrebergartens an der Staatsstraße 2208, so dass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Der Spurenlage nach dürfte ein Traktor, vermutlich beim Wenden, gegen den Zaun und das Tor gestoßen sein und dadurch den Schaden verursacht haben. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.