Nach einer mehr als zweijährigen Corona-Pause zog der Gartenhobbyverein Altenkunstadt bei seiner Hauptversammlung diesen Sommer Bilanz und verlieh neun Frauen und Männern die Ehrenmitgliedschaft. Allerdings endet in diesem Jahr turnusgemäß auch die vierjährige Amtszeit des Führungsteams, was die Einberufung einer zusätzlichen Mitgliederversammlung erforderlich machte. Bei den Vorstandswahlen in der Gaststätte „Preußla“ wurden einige Posten neu besetzt.

Vorsitzender Norbert Kerling erinnerte in seinem Rückblick an die Wanderung nach Kleinziegenfeld und an den Besuch des 14. Himmelkroner Garten- und Kunstmarkts in der berühmten Baille-Maille-Lindenallee, einem europäischen Kulturdenkmal.

Die 3. Bürgermeisterin Allmut Schuhmann dankte den Gartenfreunden für ihren wertvollen Beitrag zur Ortsverschönerung. Sowohl die Grünanlagen im Marktplatzbereich wie auch die von den Hobbygärtnern gepflegten Priester- und Schwesterngräber bei der katholischen Pfarrkirche könnten sich stets sehen lassen.

Der Kassenbericht von Alfred Spindler war zugleich dessen letzte Amtshandlung als Schatzmeister, da er sich für diesen Posten nicht mehr zur Wahl stellte. „23 Jahre lang hast du dich gewissenhaft und zuverlässig um unsere Vereinsfinanzen gekümmert. Dafür sind wir dir sehr dankbar“, sagte Vorsitzender Norbert Kerling. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er Spindler ein Präsent.

Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Norbert Kerling in seinem Amt bestätigt. Der Posten des Schatzmeisters wurde mit Christiane Kerling neu besetzt, während Bernd Kleinert sich weiterhin um die Schriftführerarbeiten kümmert. Dem Ausschuss gehören Willi Hussendörfer, Alfred Spindler , Karl Georg Schöne und Helmut Natterer an. Eduard Schmitt fungiert als Kassenprüfer.

Voller Terminkalender

Für die kommenden Monate haben sich die Hobbygärtner viel vorgenommen. „Inwieweit all dies jedoch tatsächlich realisiert werden kann, hängt davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen im Herbst und Winter entwickelt“, gab Kerling zu bedenken.

Bei einem Gottesdienst am 28. August in der katholischen Pfarrkirche „Mariä Geburt“ gedenken die Gartenfreunde ihrer verstorbenen Mitglieder und am 10. September beteiligen sie sich mit interessanten Angeboten am Altenkunstadter Straßenfest. Unter dem Thema „Betrügerische Geschäfte“ steht ein Informationsabend am 27. Oktober. Christian Wallinger von der Kripo Coburg wird sich dabei mit den sogenannten Haustürgeschäften, betrügerischen Gewinnmitteilungen sowie dem Trick- und Taschendiebstahl beschäftigen. Der Polizeihauptmeister wird vor falschen Polizeibeamten warnen und das Phänomen „Enkeltrick“ näher beleuchten. Beginn ist um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrheim.

Dekorativer Advents- und Weihnachtsschmuck wird bei einem Bastelabend am 24. November um 18 Uhr im Pfarrsaal kreiert. Besinnliche Beiträge sowie die Ehrung von Mitgliedern, die seit 25 und 40 Jahren dem Gartenhobbyverein die Treue halten, stehen im Mittelpunkt eines Adventsabends am 1. Dezember um 19 Uhr im Pfarrheim.

Nach Schloss Guteneck in der Oberpfalz führt eine Adventsfahrt am 10. Dezember. Die Gartenfreunde besuchen dort den Historischen Weihnachtsmarkt. Abfahrt ist um 10 Uhr am Marktplatz. Eine Winterwanderung durch heimatliche Gefilde mit gemütlicher Einkehr ist für Januar 2023 geplant. Die Jahresversammlung findet am 23. Februar im Pfarrheim statt. bkl