FC Burgkunstadt mit weiteren Neuzugängen

Die Verantwortlichen des Fußball-Kreisligisten FC Burgkunstadt können weitere Neuzugänge für die kommende Saison vermelden. Mit Sebastian Gick vom Bezirksliga-Spitzenteam SSV Kasendorf und Simon Franke vom Ligakonkurrenten FC Marktgraitz kehren zwei bekannte Gesichter nach Burgkunstadt zurück, teilte der Vorsitzende Wolfgang Strassgürtel mit. Beide Spieler genossen ihre Ausbildung in der JFG Kunstadt-Obermain und konnten anschließend schnell im Seniorenbereich Fuß fassen. Zu Beginn der Saison 2019/20 verließen Gick und Franke den FCB, um eine neue Herausforderung anzugehen.

Sein Hauptaugenmerk legt der Verein weiter auf seine Jugendarbeit. Mit Max Bräutigam wechselt ein weiterer talentierter und flexibel einsetzbarer Offensivspieler zur neuen Saison in den Seniorenbereich . Der für die U19 noch spielberechtigte Marco Büttgen gehört zu den besten Torhütern seines Jahrgangs in Oberfranken . Deshalb möchte das Trainerteam um Michael Backert und Andre Siemon den Keeper auch Spielpraxis ab der neuen Saison in den Seniorenmannschaften ermöglichen.

Des Weiteren herrscht große Freude aufgrund der ab sofort erteilten Spielberechtigung für den begnadeten peruanischen Gastspieler Enzo Roldan, der sich schon seit Monaten hervorragend im Verein integriert hat. red

Trainerduo bleibt in Altenkunstadt

Der Fusionsverein FC Altenkunstadt/Woffendorf hat hinsichtlich der Trainerfrage für die kommende Fußballsaison 2021/22 seine Entscheidung getroffen. Der Kreisklassist geht mit dem Trainerteam Stefan Dinkel und Daniel Fischer auch in die neue Saison. Für Fischer, der vergangenen Sommer mit ins Trainerteam einstieg, geht es dann in die hoffentlich erste vollständige Saison. Dinkel ist seit 2017 im Dienste des FC Altenkunstadt/Woffendorf. Nach Platz 5 in der Premierensaison folgte der zweite Rang, den man auch in der zurzeit unterbrochenen Saison in der Kreisklasse 2 Lichtenfels belegt. Die Vorstandschaft möchte mit dieser Entscheidung die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen und hofft, dass der Spielbetrieb zeitnah wieder aufgenommen werden kann. dr