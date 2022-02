Der Fusionsverein 1. FC Altenkunstadt/1. FC Woffendorf lädt am kommenden Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr in das Vereinsheim des 1. FC Woffendorf zu einer außerordentlichen Generalversammlung ein. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte ist dabei die Beschlussfassung über die Auflösung des Fusionsvereins, heißt es in der Pressemitteilung. dr