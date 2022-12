Die evangelische Kirchengemeinde Lichtenfels lädt am vierten Adventssonntag um 9.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Martin-Luther-Kirche ein: „Gottesdienst für Zweifler, Ausgetretene und andere sehnsüchtige Menschen“ lautet der Titel des von Pfarrer Christian Frühwald gestalteten Gottesdienstes in neuer Form.

„In meinem Kontext als Unternehmer begegne ich vielen Menschen, die auf der Suche sind. Oft erzählen mir die Menschen auch, dass und warum sie aus der katholischen oder evangelischen Kirche ausgetreten sind“, so Pfarrer Frühwald. „Und doch spüren sie oft die Sehnsucht nach etwas, was über das Materielle hinaus geht.“ Im Advent als Vorbereitungszeit auf Weihnachten geht es um diese Sehnsucht.

Deshalb lädt die Kirchengemeinde alle Menschen aus Lichtenfels und Umgebung ein, gemeinsam die Kraft zum Leben zu entdecken. Dabei wird es auch musikalisch Neues im Gottesdienst zu erleben geben, denn Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann wird mit seinen Gaben Überraschendes zum Gottesdienst beisteuern.

Gerade aus der Kirche Ausgetretene sind willkommen, denn auch ihre Rückmeldung ist wichtig für die evangelische Kirchengemeinde Lichtenfels, die sich 2023 neu aufstellen und ausrichten will. red