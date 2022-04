Der Secondhandbasar der katholischen Mutter-Kind-Gruppe mit 99 Tischen findet am Sonntag, 22. Mai, von 13 bis 15.30 Uhr in der Adam-Riese-Halle statt. Angeboten wird alles rund ums Kind, Frühlings- und Sommerkleidung, Schuhe, Spielzeug und vieles mehr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, berichten die Veranstalter. Die Anmeldung kann nur am Sonntag, 3. April, von 9 bis 11 Uhr unter Telefon 0151/46203093 oder 0151/22184866 erfolgen. Mailbox- und SMS-Reservierungen können nicht berücksichtigt werden. red