Die Volkshochschule Bad Staffelstein mit Kursleiterin Stefanie Boost laden werdende Mütter und Mütter mit Babys zu folgenden VHS-Kursen ein: Yoga in der Schwangerschaft (11. März bis 13. Mai, 12 bis 13 Uhr); sanfte Babymassage – für Babys ab sechs Wochen (11. März bis 8. April, 10.30 bis 11.30 Uhr); Yoga mit Baby (11. März bis 8. April, 9 bis 10 Uhr). Alle Kurse finden in der Alten Schule in Bad Staffelstein /Loffeld statt. Mehr Infos und Anmeldung auf www.vhs-lif.de. red