Der Weg zum eigenen Unternehmen birgt viele Herausforderungen. Menschen mit Behinderung haben meist zusätzlichen Unterstützungsbedarf.

Um diesen leisten zu können, greift die Wirtschaftsförderung im Landratsamt Lichtenfels auf die professionelle Hilfe aus dem Projekt „B.E.S.S.E.R.“ zurück. Der erste Beratungstag findet am Mittwoch, 29. März, statt.

Tägliche Herausforderung

Für Landrat Christian Meißner stellt dieses Angebot eine Chance dar: „Mit einer Behinderung leben zu müssen, ist für jeden Betroffenen eine tagtägliche Herausforderung. Wer jedoch trotz des Handicaps ein eigenes Unternehmen gründen will, kann nun auf Hilfe im Rahmen des Projektes ,B.E.S.S.E.R.‘ zurückgreifen.“ Die Abkürzung B.E.S.S.E.R. steht für den Projekttitel: Barrierefrei Existenz gründen. „ Menschen mit Behinderung , die sich beruflich selbständig machen, schaffen sich einen eigenen Arbeitsplatz, der ihren ganz individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht und ihre Potenziale optimal nutzt. Deshalb ist die unternehmerische Selbstständigkeit für viele Menschen mit Behinderung eine große Chance. Für einige ist sie die einzige Möglichkeit, noch am Arbeitsleben teilzuhaben“, erläutert Thomas Kotschenreu-ther, der Regionalverantwortliche für das Projekt.

„Von Gründungen wird häufig abgeraten und/oder Finanzkredite oder Förderprogramme werden nicht gewährt. Ziel von ,B.E.S.S.E.R.‘ ist es, die Erwerbschancen durch eine bedarfsgerechte Beratung, Betreuung und Unterstützung in Fragen der Gründung und Erwerbsselbständigkeit zu verbessern.

Beratung in Präsenz

Um den potentiellen Unternehmensgründerinnen und -gründern eine barrierefreie Teilnahme am Beratungstag gewährleisten zu können, werden Einzeltermine in Präsenz im Landratsamt Lichtenfels in der Kronacher Straße 30 in Lichtenfels angeboten.

Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Online-Termin zu vereinbaren. Die Terminvereinbarung ist möglich unter terminland.de/Lichtenfels/ oder telefonisch unter der Telefonnummer 09571/188 701. red