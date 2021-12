Eine kostenlose Energieberatung bietet das Landratsamt Lichtenfels am Mittwoch, 22. Dezember, von 13 bis 17.30 Uhr an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über wichtige Energiethemen beraten lassen.

Der Energieberater informiert ausführlich zu ihren Fragen wie etwa zu Energiesparen und Energieeffizienz im Alltag, energieoptimiertem Bauen, energetischem Sanieren von Altbauten sowie über die Realisierung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Aber auch bei Unklarheiten zur Gas-, Strom- oder Heizkostenabrechnung sollte man sich unabhängigen Rat holen.

Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen erfolgt der Termin telefonisch. Die Bürgerinnen und Bürger werden zum vereinbarten Termin von einem Energieberater angerufen und haben bis zu 45 Minuten Zeit, mit ihm ihr Anliegen zu besprechen.

Es sind noch einige Termine frei. Nähere Einzelheiten sowie einen Termin zur Bürgerberatung erhalten Interessierte im Umweltzentrum des Landratsamtes unter Tel. 09571/18-9050. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der „Sonnentage“ unter www.lichtenfelser-sonnentage.de.

Auch 2022 bietet das Landratsamt wieder Beratungstage an. Start ist am 26. Januar. Wer nicht solange warten möchte, kann sich jederzeit an die kostenlose Berater-Hotline der Energieagentur Oberfranken unter 09221/823918 wenden. red