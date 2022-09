Eines wurde bei der Jahreshauptversammlung sowie der ersten Probe nach der Sommerpause des gemischten Chores des Liederkranzes Redwitz deutlich. Es werden alle Anstrengungen für eine Weiterführung des Chores unternommen. So ist es gelungen, mit Norbert Smolka einen neuen Chorleiter zu gewinnen, der als promovierter Klavierlehrer in Bamberg arbeitet. Er sei für vieles offen, erklärte Smolka, und habe zum Chorgesang eine große Empathie. Er hoffe, hier in Redwitz mit Sängerinnen, Sängern und Vorstandschaft im guten Einvernehmen etwas bewirken zu können. Es gehe im Moment erst einmal um das gegenseitige Kennenlernen. Er sei sehr neugierig auf den Chor.

In der 175-jährigen Vereinsgeschichte hatte der Chor vor 130 Jahren schon mit weniger Sängern dagestanden, so Vorsitzender Jürgen Klein . Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es lange Zeit keinen Chorleiter mehr. Aber es ging immer weiter und es werde auch diesmal weitergehen. Auch der Singbetrieb des Kinderchores „Redwitzer Ohrwürmer“ ist mit Chorleiterin Pis Hempfling, die auch als Kreischorleiterin fungiert, auf einen sehr guten Stand gekommen. Beim Hauptchor müsse das Zusammenarbeiten aller Mechanismen im Verein noch verbessert werden.

Nachdem sich die erste Probe mit dem neuen Chorleiter gut angelassen hatte, sahen die Gesichter bei allen schon entspannter aus.

Die notwendigen Wahlen führten zu folgendem Ergebnis: Vorsitzender bleibt Jürgen Klein . Einen zweiten Vorsitzenden gibt es nicht. Schriftführer sind Wernfried Mitlacher und Ulrike Klein. Zu Schatzmeisterinnen wurden Andrea Blomenhofer und Ursula Albers gewählt. Den Vergnügungsausschuss leiten Günter Kohles, Michael Püls und Rainer Scholz . Rechnungsprüfer sind Stefan Müller und Michael Püls. rdi