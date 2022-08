18. August, 18 Uhr: ein wunderbarer Zeitpunkt, um im Biergarten des Gasthofes Staffelsteiner Hof Goldene Hochzeit zu feiern. Bärbel und Edgar Leicht gaben sich im Jahr 1972 bei Pfarrer Güthlein in der Kirche in Unterleiterbach das Ja-Wort. Da beide noch nicht volljährig waren, benötigten sie die Unterschriften ihrer Eltern. „Ich hab sogar noch ein polizeiliches Führungszeugnis gebraucht“, sagt Edgar Leicht heute schmunzelnd.

Damals hatten es die Brautleute etwas eilig, war doch schon ein Baby unterwegs. Kennengelernt haben sich beide 1970 beim Staffelsteiner Schützenfest. Bärbel Leicht war in Begleitung ihrer älteren Schwester, ihr jetziger Ehemann war mit seinen Kumpels unterwegs. Es funkte zwischen der 16-Jährigen, die aus Bad Salzungen stammte, und dem 18-jährigen Bamberger. Ein Jahr später verlobten sich beide. Wieder ein Jahr später waren die Leichts das erste Brautpaar , das von Bürgermeister Reinhard Leutner getraut wurde.

Auf eine Hochzeitsreise mussten beide verzichten, galt es doch zuerst, sich eine Wohnung einzurichten. Einige Zeit wohnte die kleine Familie beim mittlerweile verstorbenen Geuß’n Adam, dann folgte der Umzug ins eigene Haus in Stadtmitte. Nach den Zeiten der Kindererziehung arbeitete Bärbel Leicht viele Jahre als Verkäuferin in Bad Staffelstein , ihr Mann von seiner Jugend an bis zum Renteneintritt in der Produktion bei Michelin in Hallstadt. Der 70-Jährige ist gerne mit dem Rad unterwegs. „Ein E-Bike gibt es erst mit 80“, sagt er und grinst. Für seine Jubelbraut hat er am Tag der Goldenen Hochzeit einen kleinen Brautstrauß bestellt. ms