Sechs Kinder empfingen in einem feierlichen Gottesdienst zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Ein halbes Jahr lang wurden sie in Gruppenstunden, Weggottesdiensten und im Religionsunterricht von Pastoralreferentin Birgit Janson, Pfarrer Lars Rebhan und Religionslehrerin Vroni Fath darauf vorbereitet.

Nach dem festlichen Einzug in die Kirche entzündete Pfarrer Rebhan die Kerzen der Kinder an der Osterkerze.In seiner Predigt ging er darauf ein, dass jeder, der seine Fähigkeiten einbringt – wie der kleine Junge im Evangelium fünf Brote und zwei Fische – dazu beiträgt, dass Gemeinschaft gelingt. „Dabei ist es Jesus, der in der Mitte steht und den wir in der Kommunion empfangen dürfen.“ Am Nachmittag endete der Festtag mit einer Andacht. red