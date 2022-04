Vor kurzem fand in der Schießanlage der Soldatenkameradschaft Mistelfeld die Generalversammlung statt.

Jürgen Panzer als Vorsitzender erwähnte zu Beginn, dass seit seit der Pandemie und der jetzigen Jahreshauptversammlung das Vereinsleben fast gänzlich zum Erliegen gekommen sei. Deshalb sind nicht viele Aktivitäten im Rückblick der vergangenen zwei Jahren zu verzeichnen. Der Vorsitzende erwähnte jedoch, dass trotz der Pandemie der eine oder andere Reinigungseinsatz in der Alten Schule von Mistelfeld notwendig gewesen war.

Kassier Stephan Ernst berichtete, dass die Vereinskasse sich verschmälert habe, aufgrund der Ausgaben für Miete und weil es außer den Mitgliedsbeiträgen keine weiteren Einnahmen gegeben habe.

Yvonne Rauch hatte als Schriftführerin die Aufgabe zwei Ausschusssitzungen zu protokollieren. Kassenprüfer Thomas Matthias bestätigte dem Vorstand saubere und satzungsgemäße Arbeit. Schießwart Bernd Höppel erwähnte, dass die Vereinsmeisterschaft an den beiden letzten Dienstagen im April sowie das öffentliche Schießen im Mai stattfinden werden. Über den Toilettenwagen konnte Mario Luthardt berichten, das Damenabteil fertig renoviert ist. Zur Zeit wird das Herrenabteil demontiert und neu aufgebaut.

Wahlen

Unter der Leitung von Helmut Hofmann brachte die Wahl folgendes Ergebnis: Vorsitzender Jürgen Panzer, Stellvertretender Vorsitzender Christian Köhnlein, Schriftführerin Yvonne Rauch, Kassier Stephan Ernst, Schießwart Bernd Höppel, Reservistenbeauftragter Mario Bauer, Toilettenwagendisponent Mario Luthardt, Beisitzer Anja Hofmann, Andrea Kotschenreuther, Johann Köhnlein, Markus Höppel und Robert Herbst, Fahnenträger Robert Herbst und Niklas Höppel, Kassenprüfer Thomas Matthias und Dieter Müller – alle wurden einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende gab folgende Termine bekannt: das Leuchsentaler Heimatfest am Wochenende des 1. Mai, sowie die Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen am 1. Mai und die Landesversammlung in Deggendorf am 18. Juni. Die harmonische Versammlung wurde in der Rekordzeit von 50 Minuten beendet. red