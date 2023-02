Einmal mehr ist es dem Frauenbund Ebensfeld mit dem rührigen Team um Annette Klinke und Roswitha Hofmann gelungen, ein Frauenfrühstück zu einem ganz besonderen Event werden zu lassen. Dieses Mal fiel der Tag des gemeinsamen Frühstücks auf einen Donnerstag. Nicht irgendeinen Donnerstag, sondern auf den Närrischen.

„Wir haben einen besonderen Gast eingeladen“, begrüßte Annette Klinke eine fesche Emanze. Viele der 90 Frauen im Saal kannten die Komödiantin und Kabarettistin Doris Motschmann alias „Sumbarcher Waschweib Frieda“ schon aus dem Fernsehen. Büttenreden, närrischen Sinn und Unsinn und ein wenig über das männliche Geschlecht herziehen – das lag der Sonneber-gerin richtig am Herzen. Den Damen vom Frauenfrühstück auch. Nach dem köstlichen und allerfeinsten Büffett, das Annette Klinke mit einem Zitat von Reinhard Mey freigab – „die heiße Schlacht am kalten Büffett ist eröffnet“ – hieß es: Ohren auf!

Episoden aus dem Eheleben

Schnell hatten sich die teils lustig kostümierten Damen an den fränkisch-thüringer Dialekt gewöhnt und genossen die Sprüche und Erzählungen, mit denen das Waschweib Frieda Episoden aus dem wahren Eheleben preisgab. Der einzige Mann übrigens, der im großen Saal des Feuerwehrhauses gesichtet wurde, saß still in der Ecke und kümmerte sich um die Tontechnik.

„Für niedere Arbeiten sind sie zu gebrauchen“, entschuldigte Waschweib Frieda seine Anwesenheit. Er war auch verhaltensunauffällig, sogar als Frieda ein paar intime Einblick in die altersbedingte Ruhepause ihrer Ehe gab. Ob das einigen der Damen vielleicht bekannt vorkam?

Zumindest kicherten und schmunzelten sie und sparten am Ende der vergnügten Sitzung nicht mit Beifall. ds