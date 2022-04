Die Initiative „ProChrist Lichtenfels “ lädt am morgigen Mittwoch, 5. April, um 18 Uhr Christen verschiedener Denominationen in den Berghof in Trieb und um 19 Uhr in die evangelische Kirche in Lichtenfels ein, um für den Frieden in Osteuropa zu beten.

Ein weiteres Gebet findet am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Michelau statt. red