Am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt ein zu einem Friedensgebet im Atrium am evangelischen Gemeindehaus, Rangengasse 5 in Burgkunstadt . In Verbundenheit und Solidarität soll an die Menschen gedacht werden, die unter den Kampfhandlungen in der Ukraine leiden. Neben einer kurzen Besinnung, Lesungen und musikalischen Impulsen soll Raum sein, die eigenen Gedanken und Bitten vor Gott zu bringen. red