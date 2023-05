In dankbarer Erinnerung an die heilige Erstkommunion wurde in der katholischen Kuratie das Fest der Jubelkommunion gefeiert. Viele Jubilare waren von weit her angereist, um diesen Tag dort zu feiern, wo sie zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gegangen waren.

Es war ein strahlender Kirchensonntag, als die Jubilarinnen und Jubilare unter feierlichem Glockengeläut und begleitet vom Musikverein Burgkunstadt in die Mainecker Kuratiekirche Allerheiligen einzogen. Hier wurden alle von Pater Rufus herzlich begrüßt. Heidi Stehl freute sich im Namen der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderates, dass so viele aus nah und fern gekommen waren, um in Erinnerung an die Erstkommunion vor 25, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren diesen Festtag zu begehen.

Auch Pater Rufus, der auf den Tag der Erstkommunion zurückblickte, freute sich, dass so viele gekommen waren. Dieser sei von allen mit Freude und Begeisterung gefeiert worden und etwas davon sei auch heute noch zu spüren. Natürlich kamen auch viele Erlebnisse in der Heimat aus der Schul- und Jugendzeit in Erinnerung. dr