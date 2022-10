Das Bayerische Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels bietet in dieser und in der nächsten Woche wieder freie Impfstunden im Impfzentrum in Lichtenfels , Gabelsbergerstraße 22, an.

Zusätzlich werden in dieser Woche noch mobile Impfungen am Rewe-Fachmarktzentrum in Altenkunstadt sowie kommende Woche von Dienstag bis Samstag, 18. bis 22. Oktober, auf dem Parkplatz des E-Centers in Bad Staffelstein angeboten.

Ohne Termin möglich

Im Rahmen der freien Impfstunden im Impfzentrum sind – ohne Terminvereinbarung – alle Impfungen gegen Covid-19 möglich, auch Auffrischungsimpfungen mit den neuen Impfstoffen gegen die Omikron Sublinien „BA.1“ sowie „BA.4/5“. Auch bei den mobilen Impfungen werden Impfungen gegen die Sublinien „BA.4/5“ angeboten.

Das Impfzentrum in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels hat in dieser Woche noch am Samstag, 15. Oktober, sowie in der kommenden Woche von Dienstag bis Samstag, 18. bis 22. Oktober, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, geöffnet.

Impfung to go

Mobil bietet das Impfzentrum in der dieser Woche noch Impfstunden in Altenkunstadt auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums/Rewe an, und zwar am Samstag, 15. Oktober, von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr.

In der kommenden Woche finden die mobilen Impfungen auf dem Parkplatz des E-Centers Bad Staffelstein statt. Termine: Dienstag bis Freitag, 18. bis 21. Oktober, von 13.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag, 22. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr. red