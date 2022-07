Das Impfzentrum des Landkreises in Lichtenfels , Gabelsbergerstraße 22, bietet auch in dieser Woche für alle Impfungen und für alle Bürgerinnen und Bürger ab fünf Jahren an wieder freie Impfstunden an: Von heute, Dienstag, 5. Juli, bis Samstag, 9. Juli, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Darauf weist das Landratsamt Lichtenfels hin.

Impfberatung möglich

Allen Bürgerinnen und Bürgern wird ab sofort während der allgemeinen Öffnungszeiten des Impfzentrums die Möglichkeit einer Impfberatung angeboten. Interessierte können das Angebot der freien Impfstunde nutzen oder auch einen festen Termin über 09571/ 189060 bzw. online über das Bayerische Impfportal unter https://impfzentren.bayern vereinbaren. Für Impfungen selbst können Bürgerinnen und Bürger jederzeit zu den freien Impfstunden ins Impfzentrum kommen oder aber ebenso einen Termin über die Hotline 09571 / 18 9060 oder online unter https://impfzentren.bayern buchen.

Bei allen Terminen sind auch Booster-Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Kinder (von fünf bis elf Jahren), die sich impfen lassen, erhalten einen Gutschein für das Merania-Hallenbad in Lichtenfels , das Aqua-Riese-Freizeitbad in Bad Staffelstein oder einen für den Waldklettergarten in Kloster Banz . Zudem werden auch Bundles angeboten: Bundle I enthält drei Gutscheine für das Freibad Kunomare in Burgkunstadt, im Bundle II sind je ein Gutschein für das Lehrschwimmbad in Marktgraitz, für das Freibad in Redwitz und für das Hallenbad in Michelau. red