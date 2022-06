Wie geht es mit dem Freibad Redwitz weiter? Damit befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Vorgestellt wurden verschiedene Möglichkeiten der Sanierung und Modernisierung. Zukunftsweisend wurde der Beschluss gefasst, die Ausschreibung für die Sanierung des Kinderbeckens zu erstellen und die Ar-beiten nach Ende der Freibadsaison anzugehen. Danach geht es mit dem Schwimmerbecken weiter. Die Sitzung fand nach über zwei Jahren wieder im Rathaus statt.

Bürgermeister Jürgen Gäbelein informierte, dass in der vorhergehenden Wahlperiode die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Freibades erstellen ließ. Näher untersucht wurde damals die Sanierung des Schwimmbeckens mit Neubau des Kinderbeckens in einer Größe von 51 Quadratmetern, verbunden mit Attraktionen. Allerdings wurde auch die Meinung vertreten, dass ein Neubau des Kinderbeckens mit Grotte nicht unbedingt notwendig ist, sondern eine Sanierung ausreichend wäre.

Die Vorgeschichte

In der Dezembersitzung vergangenen Jahres hat das Architekturbüro Lauer + Lebok aufgezeigt, dass eine Sanierung des Kinderbeckens in Edelstahl ausreichend sei. Nun stellten Miriam Lebok und Winfried Lebok vom Architekturbüro Lauer + Lebok, Lichtenfels, Möglichkeiten zur Sanierung von Schwimmerbecken und Kinderbecken vor: Sanierung Schwimmerbecken mit aufgesetztem Beckenkopf mit Überlaufrinne aus Edelstahl (VA) und anschließender kompletter Auskleidung in VA mit Änderung der Beckendurchströmung gemäß einer neuen Norm sowie Sanierung des Kinderbeckens komplett in Edelstahl mit Teilrückbau der Beckenwände.

Um das Kinderbecken zukünftig mit wärmerer Temperatur betreiben zu können, wurde optional eine Nacherwärmung des Beckenwassers mit Solarthermie auf 30 Grad vorgestellt. Um hierbei den Energieverlust einzuschränken, wäre den Angaben zufolge eine nächtliche Entleerung in einen Zwischenbehälter und tägliche Füllung des Beckens aus dem Zwischenbehälter oder alternativ eine Abdeckung möglich.

Als Kosten wurden angegeben: für die Sanierung des Schwimmerbeckens 1,350 Millionen Euro brutto sowie für das Kinderbecken 478.000 Euro brutto. Dabei ist die Sanierung des Schwimmerbeckens förderfähig, die Sanierung des Kinderbeckens dagegen nicht. Auch der eingeplante Pufferbehälter ist nicht förderfähig.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für Bauwerk, Technik, Außenanlagen und Planung auf 2.193.000 Euro . In Absprache mit der Regierung von Oberfranken soll der Förderantrag die Kosten für die Gesamtmaßnahme (Schwimmer- und Kinderbecken) enthalten.

In der Aussprache unterstrichen die Bademeister Michael Hanke und Ralf Schubert die Notwendigkeit einer Sanierung . Der Gemeinderat war sich einig, mit dem Kinderbecken zu beginnen. Das Architekturbüro wurde mit der Erarbeitung der Ausschreibung für das Kinderbecken beauftragt. Zielsetzung ist die Fertigstellung mit Beginn der Badesaison im Mai 2023. Die Ausschreibung und Ausführung für das Schwimmerbecken sollen voraussichtlich 2023/24 erfolgen.

Weitere Themen im Rat

Der Bürgermeister gab bekannt, dass seitens des Landratsamtes Lichtenfels keine Bedenken zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 bestehen. Die in den nächsten Jahren laut Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen werden jedoch kritisch gesehen, da die dauernde Leistungsfähigkeit aktuell wie auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 als ungünstig zu beurteilen sei. Die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung seien zu überprüfen und anzupassen. Der Bürgermeister teilte mit, dass diesbezüglich die Kanalgebühren bereits zum 1. Januar 2021 und die Wasserverbrauchsgebühren zum 1. Januar 2022 erhöht worden sind.

Freisportanlage wird saniert

Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gab der Bürgermeister bekannt, dass die Arbeiten zur Sanierung und Neubeschichtung der Freisportanlage (Laufbahn und Kleinspielfeld jeweils aus Kunststoff) an die Firma Polytrack Sportanlagenbau zum Preis von rund 30.000 Euro vergeben wurden.

Weiter informierte der Bürgermeister , dass in Obristfeld eine Verkehrsschau stattgefunden hat. Insbesondere ging es um das Ein- und Aussteigen der Schulkinder an der Bushaltestelle. Es wurden Möglichkeiten zur Verringerung der Gefahren diskutiert. Am effektivsten wäre die Errichtung eines Schulweghelfer-Übergangs. Ein Aufruf für Schulweghelfer in der Ortschaft wird gestartet.

Die Sanierung der „Roten Brücke“ im Redwitzer Biotop läuft nach Plan. Sie soll Mitte Juli abgeschlossen sein.

Christian Zorn brachte das Großprojekt Turnhalle in Erinnerung und regte an, sich damit wieder zu befassen und dieses Thema auf eine der folgenden Gemeinderatssitzungen als Tagesordnungspunkt zu setzen.

Auf Grund des Schotters auf dem Weg zum sowie auf dem Friedhof in Unterlangenstadt hätten Besucher Schwierigkeiten, mit ihrem Rollator voranzukommen, ließ Egon Neder auf Ansprache aus der Ortschaft wissen. Der Bürgermeister wird sich der Sache annehmen.