Nach zweijähriger Pause fand wieder der seit vielen Jahren etablierte Angehörigentag bei Regens Wagner Burgkunstadt statt.

Der Beirat am regionalen Zentrum war dankbar, dass die regionale Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner mit ihrem Kollegen Stephan Stracke einen Referenten vermitteln konnte, der bei der Entstehung und Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2016 mitwirkte.

Viele Fragen aufgeworfen

Das Gesetz betrifft Menschen mit Behinderung und wirft in der Umsetzung aktuell noch viele Fragen auf, die natürlich auch die gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer betreffen.

Das Gesetz hat das positive Ziel, dass die Leistungen aus der Sozialhilfe herausgelöst werden. Die Assistenzleistungen, die eine Behinderung ausgleichen sollen, werden als sogenannte Fachleistungen beantragt und vergütet. Ein weiteres Ziel ist, zukünftig mehr Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren und das inklusive Wohnen in der Gemeinde zu stärken.

All diese Maßnahmen dienen der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am Leben in der Gesellschaft. Ein wertschätzender, individueller Blick auf die einzelne Person, so Stephan Stracke, sowie ein niederschwelliges Beratungsangebot werden die Selbstbestimmung deutlich verbessern.

Aus dem Publikum des gut besuchten Angehörigentages kamen zahlreiche Fragen, die unter anderem die Bürokratie des Verfahrens kritisch sahen.

Sowohl Stephan Stracke wie auch Emmi Zeulner stellten sich interessiert den Fragen und hörten den einzelnen Rednern und den Fallbeispielen gut zu.

Gerade diese dienen der Weiterentwicklung der Gesetzesausführung, so die beiden Abgeordneten. red