Macht das Gymnasium Burgkunstadt genug für den Klimaschutz ? Ist es moralisch vertretbar, ein T-Shirt für fünf Euro zu kaufen? Wie verhalte ich mich richtig, wenn jemand gemobbt wird?

Mit diesen und weiteren gewichtigen Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars am Gymnasium Burgkunstadt seit vielen Monaten intensiv auseinandergesetzt. Sie haben recherchiert, Interviews geführt und viele Erkenntnisse gewonnen, die sie nun im Rahmen ihres Podcasts „thinking about…“ der breiten Öffentlichkeit näherbringen.

Fünf spannende Episoden

Insgesamt fünf Episoden umfasst das Podcastprojekt zum Thema Gewissensfragen, an dem die elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren gearbeitet haben. Initiiert und betreut wurde es von der Lehrkraft Natascha Lachner, die darin eine optimale Verbindung mehrerer Themenfelder sieht.

„Als leidenschaftliche Podcasthörerin war es mir ein Anliegen, dass die Schüler das Medium Podcast nicht nur kennenlernen, sondern auch an der Erstellung beteiligt werden. Auf diese Weise üben sie nicht nur das wissenschaftliche Arbeiten, sondern erhalten auch konkrete Einblicke in Berufsfelder – in diesem Fall Journalismus und Theologie“, erklärt die Oberstudienrätin. Die Ergebnisse des Projekts können sich sehen oder besser gesagt hören lassen: In fünf Folgen mit einer Länge von jeweils 20 bis 25 Minuten befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen, die junge Menschen derzeit stark bewegen.

Technik und Schnitt

Über das redaktionelle Arbeiten hinaus galt es, sich auch mit Aspekten wie Technik und Schnitt zu beschäftigen oder ein passendes Cover zu gestalten. Auch hierfür zeichneten sich die Schülerinnen und Schüler selbst verantwortlich.

Das Podcasting hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Trend entwickelt. Allein im Jahr 2022 entstand knapp eine Million neuer Podcasts weltweit. Das Ergebnis der Teamarbeit aus Burgkunstadt kann online über Soundcloud unter dem Link soundcloud.com/f-gernlein abgerufen werden. red