„Ein ganz toller Wettbewerb mit sehr vielen schönen und preiswürdigen Bildern. Die Auswahl der besten Fotos ist mir richtig schwergefallen“, zeigt sich Martin Pfeiffer begeistert. Der Grünen-Direktkandidat des hiesigen Wahlkreises für die anstehende Bundestagswahl fungierte als Juror: Der Lichtenfelser Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hatte zum Weltumwelttag einen Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche veranstaltet.

Unter dem Motto „Insekten schützen, Vielfalt bewahren“ wurden über 40 Fotos eingereicht, die mit ihren Motiven aus heimischen Pflanzen und Tieren wie Schmetterlingen , Käfern , Schnecken, Bienen und vielem mehr die Faszination einer artenreichen Natur abbildeten. Als Biologe konnte Martin Pfeiffer die abgebildeten Arten ganz nebenbei auch noch bestimmen, so dass die Gewinnerinnen jetzt auch noch wissen, was genau sie da vor der Linse hatten. „Der Rosenkäfer in der üppigen Blüte hat mich gleich begeistert“, beurteilte Martin Pfeiffer das Bild, mit dem Heidi Pornschlegel aus Marktzeuln in der jüngeren Altersklasse den ersten Platz belegte. „Diesen Käfer sieht man nicht so häufig, das gab einen Extrapunkt.“ Die Gewinnerin freut sich nun über einen 20-Euro-Gutschein für die Neue Filmbühne in Lichtenfels.

Erster und dritter Platz

Gleich doppelt freuen durfte sich Hanna Dörfler aus Ebensfeld: Bei den Jugendlichen gingen gleich der erste Platz und der dritte Platz an die 17-Jährige. red