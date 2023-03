Explosionen von Bomben und Granaten erschüttern ein Leben lang. Weil Beine und Arme nicht nachwachsen können, geliebte Menschen nicht wiederkehren. Weil die Zeit eben nicht alle Wunden heilt, wenn die Seele tief verletzt ist.

In Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Handicap International (HI) zeigen die Bildungs- und Tagungshäuser in Vierzehnheiligen von Montag, 17. April, bis Montag, 31. Juli, jeweils montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr die Ausstellung „Erschüttert – Einschläge, die alles ändern“ des Fotojournalisten Till Mayer.

Till Mayer vor Ort

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 17. April um 19 Uhr statt. Dabei führt Till Mayer selbst in die Ausstellung ein. Die porträtierten Menschen haben eines gemeinsam: Ihre Leben wurden durch den Krieg oder gewaltsame Konflikte erschüttert.

Die Wanderausstellung unterstützt die Kampagne „Stop Bombing Civilians“ der gemeinnützigen Hilfsorganisation Handicap International. Diese kämpft gegen den Einsatz von Explosivwaffen in bevölkerten Gebieten. Till Mayer, der Autor und Fotograf, berichtet seit vielen Jahren über Menschen mit Behinderung in Konflikten und Kriegen und arbeitet regelmäßig mit HI zusammen. Die Ausstellung besteht aus 22 Roll-ups, einer Broschüre in leichter Sprache und einer Holzstele mit einem echten Granatsplitter . Die Ausstellung ist multimedial: über QR-Codes können zusätzliche Informationen bezogen werden. red