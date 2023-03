Vom 26. März bis zum 23. April kommen die Liebhaber der Fotokunst auf ihre Kosten.

Matthias Krug präsentiert in der Kunst- und Kulturinitiative (KuKI) „Santiago de Cuba – Die andere Hauptstadt“.

Mehr noch: Krug, einstiges Mitglied der Bamberger Symphoniker , wird bei der Vernissage am 26. März zugegen sein und sich für Gespräche Zeit nehmen, um 11 Uhr in der Kuki-Galerie in der Spitalpassage, Bamberger Straße 16, Lichtenfels . red